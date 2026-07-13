Stellantis-Facturations consolidées +10% au T2 avec l'Amérique du Nord

(Actualisé avec détails, contexte)

Stellantis STLAM.MI a fait état lundi d'une hausse de 10% sur un an de ses facturations consolidées pour le deuxième trimestre à 1,6 million d’unités, portées par l'Amérique du Nord, une région clef pour le constructeur automobile franco-italo-américain.

En Amérique du Nord, les facturations ont augmenté de 38% pour atteindre 445.000 unités, avec notamment les lancements de nouveaux véhicules, dont le pick-up Ram 1500 V8 et le TRX SRT, sa version tout-terrain, ainsi que les versions restylées des Jeep Grand Wagoneer, Grand Cherokee et la Chrysler Pacifica.

Les résultats en Amérique du Nord reflètent également les préparatifs en vue des arrêts de production estivaux programmés, selon un communiqué.

En Europe élargie, l'autre marché principal du groupe, les facturations ont augmenté de 5% en glissement annuel pour atteindre 762.000 unités, "soutenues par un marché en hausse". Le chiffre comprend quelque 33.000 véhicules de marque Leapmotor

9863.HK , le partenaire chinois de Stellantis.

La demande en Europe a été particulièrement forte pour les modèles à moindre coût, tels que les Citroën C3 et C3 Aircross, Opel Frontera et Fiat Panda, a précisé Stellantis.

La croissance en Amérique du Nord et en Europe a partiellement compensé une baisse des volumes au Moyen-Orient et en Afrique, "reflétant l’impact du conflit régional", ainsi qu'en Amérique du Sud, où la performance a été pénalisée par la faiblesse du marché argentin.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Giulio Piovaccari, édité par Augustin Turpin)