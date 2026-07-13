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14-Juillet et Coupe du monde: 7.000 policiers et gendarmes mardi à Paris et son agglomération
information fournie par AFP 13/07/2026 à 11:38

Des avions de chasse Rafale survolent l'Arc de Triomphe lors d'une répétition avant le défilé du 14 Juillet sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, le 9 juillet 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Des avions de chasse Rafale survolent l'Arc de Triomphe lors d'une répétition avant le défilé du 14 Juillet sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, le 9 juillet 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Un dispositif massif de 7.000 policiers et gendarmes et 2.000 sapeurs-pompiers sera déployé mardi à Paris et son agglomération pour assurer la sécurité des festivités du 14 juillet et prévenir tout débordement lors de la demi-finale de la Coupe du monde de football qui opposera en soirée la France à l'Espagne.

Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris (PP) a précisé que ce lundi, déjà, 3.000 policiers de la PP renforcés par 1.000 effectifs issus d'unités de force mobile et 2.000 pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) seront mobilisés pour sécuriser le concert prévu sur le Champ-de-Mars et le spectacle de pyrotechnie et de drones dans la soirée.

Des élèves de l'École polytechnique lors d'une répétition du défilé militaire du 14 Juillet sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, le 8 juillet 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Des élèves de l'École polytechnique lors d'une répétition du défilé militaire du 14 Juillet sur l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, le 8 juillet 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le lendemain, il s'agira de sécuriser le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Elysées, le dernier d'Emmanuel Macron en tant que chef de l'Etat, et de permettre, selon les termes de la PP, de faire en sorte que la demi-finale de la coupe du Monde "reste une fête pour le plus grand nombre".

Pour ce faire, dans le détail, 5.000 effectifs de la PP, 2.000 policiers et gendarmes issus d'unités de force mobile et 2.000 pompiers de la BSPP, seront mobilisés.

Au total, sur l'ensemble du pays, 70.000 policiers et gendarmes seront déployés, comme l'a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

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