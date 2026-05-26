Roland-Garros: Sinner, Sabalenka et Gauff déroulent, Medvedev coule dans la fournaise parisienne

La Bélarusse Aryna Sabalenka entre deux jeux, sous un soleil de plomb, le 26 mai 2026 à Roland-Garros ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Les températures étouffantes n'ont pas empêché les N.1 mondiaux Jannik Sinner et Aryna Sabalenka ni la tenante du titre Coco Gauff de parfaitement lancer leur quinzaine mardi à Roland-Garros, contrairement à l'ex-patron du circuit Daniil Medvedev, éliminé d'entrée pour la septième fois porte d'Auteuil.

. Sinner, Sabalenka et Gauff en démonstration

Malgré le soleil de plomb et les 35°C mesurés au plus chaud de la journée, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka n'ont guère sué pour passer au deuxième tour.

La Bélarusse a d'abord dominé 6-4, 6-2 l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (50e). En soirée, sur un Central caressé par une brise rafraîchissante, le N.1 mondial a écarté 6-1, 6-3, 6-4 le Français Clément Tabur (171e), entré dans le tableau final grâce à une invitation des organisateurs.

Jannik Sinner lors de sa victoire contre le Français Clément Tabur au premier tour de Roland-Garros le 26 mai 2026. L'Italien, N.1 mondial, n'a laissé que huit jeux à son adversaire ( AFP / Dimitar DILKOFF )

En quête à Paris du seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès, Sinner a souligné que "chacun avait de la pression dans son travail", quel qu'il soit.

"Je me soucie beaucoup de ce que j'essaie d'accomplir sur un court de tennis, mais dans le même temps, je sais que le monde ne va pas s'effondrer si je perds", a philosophé l'Italien après sa 30e victoire de rang.

L'Italien de 24 ans jouera au prochain tour contre l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e), un spécialiste de la terre battue qui a remporté juste avant Roland-Garros le Challenger de Bordeaux, un tournoi du circuit secondaire également disputé sur la surface ocre.

Irrégulière dans le premier set (4-0 puis 5-4), Sabalenka a ensuite déroulé pour s'imposer en une heure et quart et prendre rendez-vous avec la Française Elsa Jacquemot (67e) au deuxième tour.

Malgré une entame de match poussive où elle a été menée 3-1, la tenante du titre Coco Gauff (4e) n'a elle aussi fait qu'une bouchée de sa compatriote américaine Taylor Townsend (6-4, 6-0). Elle affrontera au 2e tour l’Égyptienne Mayar Sherif(129e).

Parmi les autres résultats notables du jour dans le tableau féminin, le grand retour de Loïs Boisson (43e) un an après son épopée jusqu'au dernier carré a tourné court. Arrivée 361e mondiale l'an dernier et tombeuse de trois têtes de série sur la voie l'ayant mené jusqu'en demi-finale, la Française a chuté cette fois 6-2, 6-2 au premier tour de l'édition 2026 contre la Russe Anna Kalinskaya.

Dominée 1-6, 6-3, 6-3 par l'Australienne Kimberly Birrell (85e), la 5e mondiale Jessica Pegula a également disparu au premier tour, devenant la première membre du top 10 féminin à quitter Paris.

La quadruple lauréate du tournoi Iga Swiatek (3e) et la N.2 mondiale Elena Rybakina disputeront mercredi leur deuxième tour, respectivement contre la Tchèque Sara Bejlek (35e) et l'Ukrainienne Yuliia Starodutseva (55e).

. Medvedev encore dehors

Daniil Medvedev et Roland-Garros, c'est compliqué: le Russe s'est incliné au premier tour pour la septième fois en dix participations, battu 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 par l'Australien Adam Walton (97e), invité par les organisateurs.

"La chaleur (...) ne m'a pas posé de gros problèmes", a affirmé le Russe en conférence de presse. "Je n'ai pas envie de me trouver des excuses", a affirmé celui qui avait pourtant poussé Sinner dans ses retranchements mi-mai en demi-finales du Masters 1000 de Rome.

Quart de finaliste à Paris en 2025, le 10e mondial Alexander Bublik a mordu la poussière dès le premier tour, éliminé en quatre sets par l'Allemand Jan-Lennard Struff (80e).

Le Canadien Felix Auger-Aliassime (6e) a failli connaître le même sort mais s'en est sorti au super-tie-break contre l'Allemand Daniel Altmaier 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6 (10/7).

Le Français Moïse Kouame, tombeur du Croate Marin Cilic, le 26 mai 2026 à Roland-Garros ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le grand espoir français Moïse Kouame s'est offert à 17 ans à peine sa première victoire en Grand Chelem en dominant le gagnant de l'US Open 2014 Marin Cilic (46e mondial à 37 ans) 7-6 (7/4), 6-2, 6-1 en 2h38.

"Pour son âge, il montre tellement de sang-froid", l'a complimenté sa victime croate. "Il a très bien joué lors des points les plus importants, ça montre son caractère."

Place mercredi au deuxième tour de la légende serbe Novak Djokovic (4e), en quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, et du finaliste de l'édition 2024 Alexander Zverev (3e).