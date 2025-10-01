Stellantis et Mistral AI renforcent leur collaboration autour de l'IA

Stellantis NV STLAM.MI :
* ET MISTRAL AI RENFORCENT LEUR COLLABORATION POUR ACCÉLÉRER L'ADOPTION DE L'IA À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE
* ET MISTRAL METTRONT EN PLACE DEUX ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES ET COMPLÉMENTAIRES : "INNOVATION LAB" ET "TRANSFORMATION ACADEMY"
* ET MISTRAL AI SE CONCENTRERONT SUR 2 MISSIONS: 1/RENFORCER LES ÉQUIPES VENTES ET APRÈS-VENTE ; 2/AMÉLIORER L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
Texte original [https://tinyurl.com/ymakzbdz] Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI
(Rédaction de Gdansk)
