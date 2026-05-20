Stellantis et Dongfeng veulent créer une coentreprise en Europe

Stellantis et Dongfeng ont confirmé des rumeurs en annonçant leur intention de créer une coentreprise européennes destinée aux activités de ventes et distribution, production, achats et ingénierie.

Dans le cadre de ce projet, les deux partenaires entendent établir cette joint venture, détenue à 51% par Stellantis et à 49% par Dongfeng, basée sur le Vieux Continent.

La nouvelle entité sera responsable des ventes et de la distribution des véhicules électriques premium de la marque Voyah sur les marchés européens ciblés, en s'appuyant sur le réseau de Stellantis et son expertise après-vente. La coentreprise hébergerait également des activités conjointes d'achats et d'ingénierie, en tirant parti de l'écosystème très compétitif des véhicules électriques chinois de Dongfeng.

Enfin, les deux sociétés envisagent la production potentielle de véhicules NEV Dongfeng dans l'usine de Rennes, en France, conformément à la réglementation européenne et aux exigences "Made in Europe".

Antonio Filosa, directeur général de Stellantis, a déclaré : " Les projets annoncés aujourd'hui donnent une nouvelle dimension à notre coopération récemment renforcée avec Dongfeng, au bénéfice des clients dans le monde entier. Avec ce nouveau chapitre de notre collaboration, nous offrirons à nos clients un choix encore plus large de produits compétitifs et de prix attractifs, en combinant le meilleur de l'empreinte mondiale de Stellantis avec l'accès de Dongfeng à l'écosystème avancé des véhicules électriques en Chine".

La semaine dernière, les deux sociétés avaient déjà annoncé un renforcement de leur coentreprise historique en Chine, Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA), qui produira de nouveaux modèles Peugeot et Jeep à énergie nouvelle dans son usine de Wuhan pour le marché chinois et l'exportation vers les marchés mondiaux, à partir de 2027.

Depuis sa création, DPCA a produit plus de 6,5 millions de véhicules des marques Peugeot et Citroën en Chine pour les marchés domestique et internationaux.