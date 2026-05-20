Stellantis et Dongfeng confirment vouloir créer une coentreprise pour commercialiser la marque Voyah en Europe

Stellantis STLAM.PA a confirmé mercredi son intention de créer une coentreprise avec Dongfeng

600006.SS en vue de commercialiser et de distribuer les véhicules de la marque premium Voyah du constructeur chinois sur des marchés européens ciblés.

Dans le cadre du projet la nouvelle coentreprise, dédiée aux activités de ventes et distribution, production, achats et ingénierie, serait détenue à 51% par Stellantis et à 49% par Dongfeng et basée en Europe, selon un communiqué du groupe franco-italo-américain.

Reuters avait fait état de ce projet mardi.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)