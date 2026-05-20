 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis et Dongfeng confirment vouloir créer une coentreprise pour commercialiser la marque Voyah en Europe
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 09:16

Stellantis STLAM.PA a confirmé mercredi son intention de créer une coentreprise avec Dongfeng

600006.SS en vue de commercialiser et de distribuer les véhicules de la marque premium Voyah du constructeur chinois sur des marchés européens ciblés.

Dans le cadre du projet la nouvelle coentreprise, dédiée aux activités de ventes et distribution, production, achats et ingénierie, serait détenue à 51% par Stellantis et à 49% par Dongfeng et basée en Europe, selon un communiqué du groupe franco-italo-américain.

Reuters avait fait état de ce projet mardi.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

STELLANTIS
6,397 EUR MIL +0,69%
STELLANTIS
6,3970 EUR Euronext Paris +0,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,91 -0,91%
HAFFNER ENERGY
0,157 +13,28%
CAC 40
7 979,03 -0,03%
NOVACYT
0,69 -1,99%
NANOBIOTIX
36,52 -5,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank