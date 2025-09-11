Stellantis est proche d'un scénario final sur les droits de douane avec l'administration américaine, selon son directeur général

Le directeur général a un "échange d'idées très productif" avec les États-Unis

Les États-Unis sont le marché clé de Stellantis

L'entreprise présentera un nouveau plan d'entreprise au premier trimestre de l'année prochaine

La directrice générale de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, a déclaré jeudi qu'un scénario final avec les droits de douane américains se précisait et que le constructeur automobile franco-italo-américain prendrait bientôt des mesures en fonction de ce scénario, alors qu'il commençait à esquisser le nouveau plan d'entreprise du groupe.

L 'entreprise, qui a une grande empreinte manufacturière aux États-Unis, ainsi qu'au Mexique et au Canada, tient un "échange d'idées très productif" avec l'administration du président Donald Trump, a déclaré Antonio Filosa lors d'une interview à l'occasion de la conférence d'automne de Kepler Cheuvreux.

La directrice générale a déclaré que l'environnement tarifaire n'était pas encore défini à 100 %, mais qu'il était " de plus en plus clair et nous sommes prêts à agir ".

"Notre capacité aux États-Unis peut accueillir d'importants mouvements industriels. Nous continuons donc à travailler avec l'administration pour élaborer le scénario final et nous serons très bientôt en mesure de communiquer à ce sujet", a déclaré Antonio Filosa.

L'année dernière, plus de 40 % des 1,2 million de véhicules vendus par Stellantis aux États-Unis, son principal marché, étaient des importations, principalement en provenance du Mexique et du Canada, où M. Trump a imposé des droits de douane de 25 %.

En juillet, Stellantis a mis en garde contre un impact de 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars) des droits de douane américains cette année, mais a promis de lancer de nouveaux véhicules pour renouer avec les clients, alors que son nouveau directeur général tente de remettre le constructeur automobile sur les rails après une année 2024 désastreuse.

Les actions de Stellantis, cotées à Milan, ont prolongé leurs gains après les remarques de Filosa et ont clôturé en hausse de 9,2 %.

La directrice générale, qui a pris ses fonctions en juin , a ajouté que l'augmentation des revenus grâce à de nouveaux modèles serait un pilier essentiel de la stratégie future de Stellantis et un moyen de rétablir la génération de liquidités .

Stellantis réintroduit des modèles, notamment la Jeep Cherokee et les camions RAM à 8 cylindres, après que leur abandon s 'est avéré être l'une des causes de la baisse des ventes du groupe depuis 2024, a déclaré Antonio Filosa, ajoutant que les concessionnaires nord-américains "réclamaient à cor et à cri" le retour de ces modèles dans la gamme.

"Les États-Unis sont la priorité numéro un " , a-t-il déclaré.

Le nouveau plan d'entreprise de Stellantis devrait être présenté au cours du premier semestre de l'année prochaine.

"L'objectif le plus urgent est de redresser la barre en matière de génération de trésorerie", a-t-il déclaré. "Le levier numéro un est l'augmentation de la ligne de revenus".

Stellantis a brûlé un total de plus de 9 milliards d'euros (10,6 milliards de dollars) de liquidités entre 2024 et le premier semestre de cette année à la suite d'une baisse des ventes et des bénéfices, en particulier sur son marché clé d'Amérique du Nord, qui a conduit à un surplus de véhicules invendus et à l'éviction de l'ancien directeur général Carlos Tavares.

Antonio Filosa a déclaré que les stocks étaient désormais revenus à des niveaux "très sains".

"Nous n'avons plus de stocks anciens. Ainsi, l'année modèle 2024, principalement toutes les (de) année modèle 2025 ont disparu", a-t-il déclaré.

Antonio Filosa a également promis un nouveau camion RAM de taille moyenne pour le marché nord-américain en 2027.

(1 $ = 0,8523 euro)

