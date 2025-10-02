Stellantis entouré après un bond de ses ventes aux États-Unis en septembre

(AOF) - Stellantis (+ 7,41 %, à 8,738 euros) signe, de loin, la meilleure performance de l’indice CAC 40 après avoir annoncé de très bonnes données commerciales aux États-Unis. Au mois de septembre, les ventes totales du groupe ont rebondi de 16 %, portant la hausse à 6 % sur l’ensemble du troisième trimestre au pays de l’Oncle Sam. Au total, le constructeur automobile multi-marques y a écoulé 324 825 véhicules sur la période de juillet à septembre.

Points-clés

- Sixième groupe automobile mondial -3 ème américain avec 7,8 % de parts de marché et 2 ème européen avec 16,4 %, né en janvier 2021 de la fusion Groupe Peugeot-Fiat Chrysler ;

- Chiffre d’affaires de 156,9 Mds€ réalisé sous 14 marques - Alfa Romeo, Chrysler Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot…-, essentiellement dans les Amérique (50 %) et en Europe (38 %) ;

- Ambition : adaptation du groupe aux nouveaux usages des automobilistes et à l’électrification des véhicules (positions mondiales dans les véhicules électriques) via la transformation digitale et la culture interne de la performance (compétitivité industrielle élevée) ;

- Capital détenu minoritairement par 4 actionnaires forts: le holding de la famille Agnelli Exor pour 15,16 %, la famille Peugeot pour 7,56 %, le chinois Dongfeng pour 1,86 % et BPI France pour 6,50 %, John Elkann étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires repensé pour retrouver la croissance en 2025 :

-simplification de l’organigramme et délégation accrue des pouvoirs décisionnaires aux dirigeants des régions,

- optimisation des réglementations CO2 et dialogue « plus soutenu » avec les régulateurs et gouvernements,

- réduction des stocks des concessionnaires et collaboration accrue avec des derniers,

- dialogue en amont avec les fournisseurs pour anticiper la résolution des problèmes,

- priorisation des lancements stratégiques au nombre de 10 aux Etats-Unis,

- lancement de plateforme multi-énergies (moteurs thermiques, hybrides ou électriques) donnant plus de choix aux clients,

- identification des activités à forte croissance, telles Pro One visant le 1 er rang mondial des véhicules commerciaux ou les activités de financement,

- sécurisation de l’écosystème des batteries avec 5 giga-entreprises,

- innovation fondée sur 4 piliers – l’électrification, la hausse à 400 GWh de la capacité des batteries hydrogènes, l’offre de véhicules intelligents ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2038 :

- objectif intermédiaire 2030 d’un recul des émissions de 50 %, vs 2021,

- nouvelle division d’économie circulaire visant 2 Mds€ de chiffre d’affaires,

- investissements spécialisés -mine de cuivre « durable » Los Azules en Argentine, géothermie pour les sites allemands… ;

- Retombées du partenariat avec Archer dans la production d’hélicoptères électriques eVTOL) et intégration de Share now -5 millions de clients dans le monde ;

- Situation financière dégradée : autofinancement libre négatif de 6 Mds€, liquidités industrielles disponibles revenues à 49,5 Mds€ et 61,3 Mds€ de capitaux propres, face à une dette de 34 Mds€.

Défis

- Détérioration du marché mondial accrue par l’avancée chinoise dans les véhicules électriques et la « fermeture douanière » des Etats-Unis mais capacité à surperformer le marché mondial ;

- Nomination d’un directeur général d’ici la fin du semestre ;

- Interrogations sur la stratégie européenne, le groupe ayant été contraint par ses salariés américains à investir 5 Mds$ aux Etats-Unis pour limiter l’impact des futurs droits de douane sur le Mexique et le Canada (pays d’assemblage de 40 % des véhicules vendus aux Etats-Unis) ;

- Après un repli de 70 % du résultat net 2024, objectif d’une progression des ventes, d’’une marge opérationnelle « à 1 chiffre » et d’un autofinancement industriel positif ;

- Plan stratégique « Dare forward 2030 » :

- doublement des revenus dont un quadruplement dans le haut de gamme, ¼ réalisé hors Europe et Amérique du nord (20 Mds€ en Chine) et 1/3 dans les ventes en ligne,

- stratégie software de 20 Mds de chiffre d’affaires et environ 40 % de marge brute ;

- Dividende 2024 en baisse à 0,68 €.