Stellantis: en recul après ses chiffres préliminaires information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 09:27









(Zonebourse.com) - Stellantis perd près de 3% après la présentation par le constructeur automobile de ses chiffres préliminaires au titre du premier semestre 2025, dont une perte nette estimée à 2,3 milliards d'euros et un profit opérationnel ajusté évalué à 0,5 milliard.



Le Franco-Italo-Américain précise que ces résultats reflètent notamment 'les premières étapes des mesures prises pour améliorer les performances et la rentabilité, les nouveaux produits devant apporter des avantages plus importants au second semestre 2025'.



Stellantis évalue son free cash-flow industriel à -3 milliards d'euros et son cash-flow des activités poursuivies à -2,3 milliards, pour un chiffre d'affaires estimé à 74,3 milliards sur les six premiers mois de l'année.



Au deuxième trimestre, ses livraisons auraient baissé de 6% à 1,4 million d'unités, avec 'les pauses de production liées aux tarifs nord-américains au début du trimestre, en plus des impacts réduits, mais défavorables, de la transition des produits en Europe élargie'.





Valeurs associées STELLANTIS 7,811 EUR MIL -1,29%