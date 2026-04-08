 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis en discussions avancées avec Leapmotor pour un EV Opel-Sources
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 09:36

Stellantis

STLAM.PA est en discussions avancées avec Leapmotor pour développer en commun une voiture électrique de marque Opel embarquant de la technologie de son partenaire chinois et devant être produite dans l'usine Stellantis de Saragosse, en Espagne, ont dit trois sources à Reuters.

Le projet, s'il est finalisé, aidera Stellantis à réduire le coût et le temps de développement du nouveau modèle à un moment où le constructeur franco-italo-américain est occupé à réélargir son offre de motorisations au-delà de l'électrique pur, technologie pour laquelle il revu en baisse ses ambitions globales.

Ce "reset" stratégique s'est accompagné de charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros.

Dans un communiqué, Stellantis a déclaré qu'il y avait des "contacts réguliers" entre les deux partenaires sur les moyens d'étendre leur collaboration, sans autre précision.

Leapmotor, de son côté, a répondu être en pourparlers avec des partenaires, dont Stellantis, mais uniquement pour fournir des composants développés par lui-même et pas pour coopérer au niveau des architectures de véhicules. Il a refusé de faire un commentaire sur les autres éléments concernant la future voiture Opel qui serait produite à Saragosse.

(Reportage Zhang Yan à Shanghai et Giulio Piovaccari à Milan, avec Gilles Guillaume à Paris, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

STELLANTIS
6,771 EUR MIL +7,07%
STELLANTIS
6,7850 EUR Euronext Paris +7,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des objets et des affiches de cinéma de la collection René Chateau exposés à Paris, le 7 avril 2026 avant leur vente aux enchères par la maison Millont, le 9 avril 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Proche de Belmondo, promoteur de Bruce Lee: la collection cinéma de René Chateau aux enchères
    information fournie par AFP 08.04.2026 10:50 

    Un pan de "mémoire du cinéma" aux enchères. Des centaines d'affiches, photos et livres sont mis en vente jeudi à Paris, amassés par René Chateau, producteur iconoclaste mort en 2024, ancien proche de Belmondo et découvreur de Bruce Lee en France. Dans les années ... Lire la suite

  • Vue générale du Dubai Financial Market à Dubaï
    Les Bourses du Golfe bondissent après l'accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 08.04.2026 10:47 

    Les Bourses de ‌la région du Golfe bondissent mercredi après que ​le président américain Donald Trump a conclu un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran, ce qui éloigne, du ​moins pour l'instant, le spectre d'une escalade du conflit au Moyen-Orient. L'indice ... Lire la suite

  • Rassemblement place Engelab à Téhéran après l'annonce d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, le 8 avril 2026 ( AFP / STR )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 08.04.2026 10:42 

    Voici les derniers événements mercredi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, au 40e jour du conflit: . L'armée israélienne assure observer le cessez-le-feu avec l'Iran, mais pas au Liban L'armée israélienne a confirmé mercredi qu'elle observait le cessez-le-feu ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Cessez-le-feu en Iran: soulagement des marchés en Europe
    information fournie par AFP 08.04.2026 10:42 

    Chute du pétrole, très fort rebond des Bourses, détente sur les taux d'intérêt: les marchés enclenchent un cercle vertueux mercredi à l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran en l'échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank