Stellantis en discussions avancées avec Leapmotor pour un EV Opel-Sources

Stellantis

STLAM.PA est en discussions avancées avec Leapmotor pour développer en commun une voiture électrique de marque Opel embarquant de la technologie de son partenaire chinois et devant être produite dans l'usine Stellantis de Saragosse, en Espagne, ont dit trois sources à Reuters.

Le projet, s'il est finalisé, aidera Stellantis à réduire le coût et le temps de développement du nouveau modèle à un moment où le constructeur franco-italo-américain est occupé à réélargir son offre de motorisations au-delà de l'électrique pur, technologie pour laquelle il revu en baisse ses ambitions globales.

Ce "reset" stratégique s'est accompagné de charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros.

Dans un communiqué, Stellantis a déclaré qu'il y avait des "contacts réguliers" entre les deux partenaires sur les moyens d'étendre leur collaboration, sans autre précision.

Leapmotor, de son côté, a répondu être en pourparlers avec des partenaires, dont Stellantis, mais uniquement pour fournir des composants développés par lui-même et pas pour coopérer au niveau des architectures de véhicules. Il a refusé de faire un commentaire sur les autres éléments concernant la future voiture Opel qui serait produite à Saragosse.

(Reportage Zhang Yan à Shanghai et Giulio Piovaccari à Milan, avec Gilles Guillaume à Paris, édité par Augustin Turpin)