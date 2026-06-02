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Stellantis dévoile un projet de partenariat avec Accenture
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 11:23

Le constructeur automobile multi-marques et Accenture, une société dédiée aux prestations de conseils en management et aux services en technologies et externalisation, souhaitent collaborer afin d'accélérer l'adoption des capacités de jumeaux numériques pilotées par l'IA en s'appuyant sur les technologies de Nvidia.

Ce projet réunit l'expertise industrielle de Stellantis, les capacités d'IA physique d'Accenture, ainsi que les technologies de calcul accéléré et les bibliothèques Omniverses de Nvidia. Cela permet d'explorer le développement d'environnements de production virtuels de nouvelle génération alimentés par des données en temps réel et par l'intelligence artificielle.

Dans son communiqué, Stellantis estime que cette initiative marque une étape importante dans son ambition de développer des systèmes de production plus adaptatifs, efficients et résilients, en s'appuyant sur les jumeaux numériques comme moteur central de cette transformation.

Stellantis utilise des répliques virtuelles de ses usines de haute précision pour optimiser les opérations en temps réel grâce à des analyses pilotées par l'IA, pour accélérer l'industrialisation en validant les processus avant leur déploiement physique, et pour améliorer la qualité grâce à une surveillance prédictive et réduire les risques liés sur l'ensemble des opérations industrielles.

Les premiers déploiements sont prévus dans des usines sélectionnées, afin d'évaluer la création de valeur et la capacité de passage à l'échelle sur l'ensemble du réseau industriel, à travers des projets pilotes en Amérique du Nord dès 2026.

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