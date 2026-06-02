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Boom de l'IA : pour le patron de Nvidia, les salariés doivent être payés "autant que possible"
information fournie par Boursorama avec Media Services 02/06/2026 à 11:50

La déclaration de Jensen Huang intervient quelques jours après l'accord syndical annoncé par Samsung, qui va revoir les rémunérations de ses employés à la hausse, avec d'importantes primes au passage.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, à Taipei, le 2 juin 2026 ( AFP / I-HWA CHENG )

Jensen Huang, PDG de Nvidia, à Taipei, le 2 juin 2026 ( AFP / I-HWA CHENG )

Comment répartir au mieux les fruits du business florissant de l'intelligence artificielle ? Interrogé sur le conflit salarial chez Samsung, qui a mené à un accord XXL prévoyant augmentations de salaires et méga-primes, le patron de Nvidia a jugé que les employés devraient être payés "autant que possible". "Je ne suis pas expert dans ce domaine", mais "je pense que les gens devraient être payés autant que possible. Demandez à mes employés, littéralement, c’est ce que je fais", a lancé Jensen Huang lors d'une conférence de presse mardi 2 juin à Taipei, où se tient cette semaine le salon Computex.

"Je paie mes employés autant que je peux (...). Mais c’est simplement ce que je fais. Cela ne signifie pas que c’est la bonne façon de faire", a t-il commenté.

L'essor de l'intelligence artificielle (IA) a fait exploser le cours de l'action Nvidia au cours des cinq dernières années, rendant millionnaires pratiquement du jour au lendemain de très nombreux employés détenteurs d'options sur actions. Samsung, qui fabrique des puces essentielles aux centres de données dont a besoin l'IA, a également vu sa valeur et ses bénéfices s'envoler à la faveur de l'explosion de la demande mondiale.

Samsung débloque des primes allant jusqu'à 300.000 euros

Ces performances ont avivé la question de la redistribution de ces gains et les syndicats ont brandi la menace d'une grève longue pouvant déstabiliser l'économie sud-coréenne et les approvisionnements internationaux.

En vertu d'un accord syndical approuvé mercredi, les employés de la division puces-mémoire de Samsung seront éligibles à une prime pouvant atteindre presque 300.000 euros cette année, équivalant à 12% du bénéfice d'exploitation du département, versée essentiellement en actions.

Jensen Huang est attendu vendredi en Corée du Sud, où il devrait rencontrer de grandes entreprises comme SK Group ou Hyundai pour discuter des applications de l'IA physique, comme dans la robotique, selon des médias locaux. Lundi, avant l'ouverture du salon Computex de Taïwan, Nvidia a dévoilé un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, conçu pour briser l'hégémonie de la technologie d'Intel dans ce domaine et moderniser les appareils à l'ère de l'IA. Le patron d'Intel, Lip-Bu Tan, doit s'exprimer mardi à Computex.

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NVIDIA
224,3600 USD NASDAQ +6,26%

2 commentaires

  • 12:45

    Je pense que payer des clients pour qu'ils achètent ses puces n'est pas une gloire pour NVIDIA

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