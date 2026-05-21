Stellantis dévoile un plan d'affaires de 70 milliards de dollars à l'horizon 2030, comprenant 60 nouveaux modèles

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Stellantis

STLAM.MI a présenté jeudi un nouveau plan d'affaires de 60 milliards d'euros (70 milliards de dollars) qui prévoit le lancement de 60 nouveaux modèles de voitures d'ici 2030 – allant des véhicules à moteur thermique aux véhicules entièrement électriques –, de nouveaux investissements dans la technologie, des coentreprises avec d'autres constructeurs automobiles et une meilleure utilisation de ses capacités de production.

Le constructeur franco-italien a déclaré qu'il allait également recentrer son vaste portefeuille de 14 marques, 70% des investissements en marques et en produits étant consacrés à Jeep, Ram, Peugeot et Fiat, ainsi qu'à la division de véhicules utilitaires Pro One.

La présentation faite plus tard dans la journée de jeudi par le directeur général Antonio Filosa aux investisseurs lors de la journée des marchés de capitaux du groupe à Auburn Hills, dans le Michigan, marque un changement majeur dans la stratégie du constructeur automobile.

Le quatrième constructeur automobile mondial cherche à transformer son désavantage structurel, à savoir une capacité de production inutilisée bien trop importante, en une activité de fabrication sous contrat génératrice de revenus pour les constructeurs automobiles chinois en Europe et d'autres constructeurs tels que JLR, la filiale de Tata Motors TAMO.NS , aux États-Unis.

(1 $ = 0,8615 euro)