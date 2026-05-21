Stellantis dévoile un changement de cap stratégique de 70 milliards de dollars sous la direction de Filosa, les marchés restent prudents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prévoit 60 nouveaux modèles d'ici 2030, tous types de motorisations confondus

* Reconcentre ses dépenses sur quatre marques phares et sur la division fourgons

* Externalise les technologies tout en tirant parti des accords de fabrication

* Prévoit une marge AOI de 8 à 10 % en Amérique du Nord d'ici 2030

* Baisse de 5 % du cours de l'action après l'annonce du plan

(Reprise des citations et des détails issus de la présentation lors de la journée des marchés financiers) par Nora Eckert

Stellantis

STLAM.MI a présenté jeudi une stratégie de 60 milliards d'euros (70 milliards de dollars) qui marque un tournant sous la direction du nouveau directeur général Antonio Filosa, combinant une vague de nouveaux partenariats, une concentration accrue sur les marques phares et une volonté de mieux monétiser les capacités de production excédentaires.

Cet investissement sur cinq ans, qui prévoit 60 nouveaux modèles d'ici 2030 – parmi lesquels des véhicules à moteur à combustion interne, hybrides et entièrement électriques –, marque une rupture avec l'approche de l'ancien directeur général Carlos Tavares, Filosa se montrant plus ouvert à la collaboration externe.

"Ce plan est ancré dans la réalité... Et il est conçu pour créer les conditions d’une croissance rentable et durable," a déclaré Antonio Filosa aux investisseurs lors de la journée des marchés de capitaux du groupe.

Une série d'annonces avant et pendant l'événement a mis en avant cette nouvelle orientation, Stellantis élargissant ses partenariats tant dans le domaine de la fabrication que dans celui de la technologie.

BAISSE DU COURS DE L'ACTION

Les investisseurs ont réagi avec prudence face au caractère à long terme des objectifs et à la visibilité limitée sur leur mise en œuvre. Les actions de la société cotées à Milan avaient baissé d’environ 5,2 % à 14h20 GMT.

Fabio Caldato, gestionnaire de fonds chez AcomeA, un investisseur de Stellantis, a déclaré que les investisseurs s’inquiétaient de la rapidité avec laquelle le groupe pourrait concrétiser ses ambitions.

« Les attentes étaient élevées, et la réaction initiale reflète principalement le risque lié à la mise en œuvre et la visibilité limitée concernant l’exécution du plan », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait eu "aucune indication significative" quant à la possibilité d’une suppression progressive des marques moins stratégiques.

UN RECOURS CROISSANT AUX PARTENARIATS

Parmi les nouveaux partenariats figurent des alliances de production avec les groupes chinois Leapmotor 9863.HK et Dongfeng 600006.SS , ainsi qu’une coopération avec Tata Motors

TAMO.NS et sa filiale JLR aux États-Unis. Dans le domaine technologique, le constructeur automobile collabore avec des entreprises telles que Qualcomm QCOM.O , Applied Intuition et la start-up spécialisée dans la conduite autonome Wayve.

Cette stratégie reflète un recours croissant à des partenaires pour partager les coûts et accélérer le développement, en particulier dans des domaines coûteux tels que les logiciels et la conduite autonome, tandis que Stellantis cherche à transformer une faiblesse de longue date – la surcapacité de production – en source de revenus en proposant des contrats de production à des tiers, plutôt que de supporter le coût d'usines sous-utilisées.

HIÉRARCHIE DES MARQUES ET OFFRE ABORDABLE

Filosa a défini une hiérarchie plus claire au sein du portefeuille de 14 marques de Stellantis , le plus important du secteur.

Environ 70 % des investissements en marques et en produits seront concentrés sur Jeep, Ram, Peugeot et Fiat, ainsi que sur sa division de véhicules utilitaires Pro One.

D'autres marques, notamment Chrysler et Alfa Romeo, seront repositionnées de manière plus régionale, tandis que Lancia et DS se tourneront vers des rôles spécialisés sous l'égide de Fiat et Citroën.

La stratégie produit du groupe s'articulera autour d'une large gamme de modèles plus abordables visant à soutenir la croissance des volumes ainsi que la rentabilité.

"Il s'agit de bien plus qu'une stratégie produit. C'est une stratégie de rentabilité", a déclaré Tim Kuniskis, responsable des marques en Amérique du Nord.

Jim Walen, concessionnaire Stellantis à Seattle, a déclaré jeudi qu’il était favorable aux projets de véhicules plus abordables, en particulier un pick-up de petite taille.

"J'adore ça. C'est tout à fait ça. C'est exactement ce dont le marché a besoin", a-t-il déclaré.

CHANGEMENT DE PLATEFORME

Stellantis a annoncé qu'il investirait 24 milliards d'euros dans les plateformes, les groupes motopropulseurs et les technologies, tout en visant une réduction des coûts de 6 milliards d'euros par an d'ici 2028 par rapport à 2025.

Le groupe prévoit que d'ici 2030, 50% de son volume annuel mondial proviendra de seulement trois plateformes mondiales, dont la nouvelle plateforme modulaire "Stella-One".

Jeudi, Stellantis a annoncé que son chiffre d'affaires en Amérique du Nord devrait augmenter de 25% d'ici 2030, avec des marges d'exploitation ajustées comprises entre 8% et 10%, tandis que le chiffre d'affaires en Europe devrait progresser de 15% avec des marges de 3% à 5%.

(1 $ = 0,8615 euro)