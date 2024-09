Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : dévisse de -14%, sous 12,5E, + bas depuis 1 an information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Stellantis dévisse de -14%, sous 12,5E après avoir réduit de 50 à 60% ses objectifs de marge pour 2024, le constructeur automobile avouant avoir vendu 100.000 véhicules de moins que prévu en Amérique du Nord et la subir une concurrence accrue sur le marché chinois.

Le cours efface en quelques secondes tous ses gains de la fin septembre 2024 (13,46/14,55E) puis pulvérise son plancher des 13,1E du 22 décembre 2022 pour tutoyer celui des 30/09 et 13/10/2023: Stellantis revient à zéro sur 12 mois.





Valeurs associées STELLANTIS 12,47 EUR MIL -14,31%