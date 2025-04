Stellantis: développe des batteries avec Factorial Energy information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Stellantis et Factorial Energy ont annoncé la validation réussie des cellules de batterie à semi-conducteurs FEST® (Factorial Electrolyte System Technology) de Factorial.



Cette validation va permettre la mise sur le marché de batteries de véhicules électriques (VE) de nouvelle génération. La technologie FEST® permet une charge rapide de 15 % à 90 % en 18 minutes.



Contrairement aux batteries lithium-ion conventionnelles, les batteries à l'état solide offrent une densité d'énergie plus élevée et une charge plus rapide.



'Les cellules FEST® 77Ah validées ont démontré une densité d'énergie de 375 Wh/kg avec plus de 600 cycles progressant vers la qualification automobile, une étape importante pour les batteries à semi-conducteurs lithium-métal de grand format' indique le groupe.



Les cellules délivrent une puissance de sortie élevée avec des taux de décharge allant jusqu'à 4 °C, ce qui permet d'obtenir des performances plus élevées dans les véhicules électriques, rajoute la direction de Stellantis.



' Nous continuons à travailler ensemble pour repousser les limites et fournir des solutions encore plus avancées, ce qui nous rapproche de batteries plus légères et plus efficaces qui réduisent les coûts pour nos clients' a déclaré Ned Curic, directeur de l'ingénierie et de la technologie de Stellantis.





Valeurs associées STELLANTIS 8,187 EUR MIL +0,73%