Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: des changements dans l'équipe managériale information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Stellantis fait part de changements organisationnels ciblés qui entrent en vigueur immédiatement au sein de son équipe managériale, conduite par Carlos Tavares qui prendra sa retraite à la fin de son mandat de CEO au début de 2026.



Ainsi, Antonio Filosa est nommé 'North America Region COO', Jean-Philippe Imparato 'Enlarged Europe Region COO', Doug Ostermann 'Chief Financial Officer', Grégoire Olivier 'China COO' et Santo Ficili 'Maserati and Alfa Romeo CEO'.



Par ailleurs, l'organisation de la supply chain sera transférée de la direction des achats à la direction industrielle dirigée par Arnaud Deboeuf, permettant à Maxime Picat de se consacrer davantage aux améliorations à réaliser avec les fournisseurs partenaires.



Stellantis confirme en outre que le processus formel d'identification d'un successeur à Carlos Tavares est engagé. Ce processus est géré par un comité spécial du conseil d'administration présidé par John Elkann et qui achèvera ses travaux au quatrième trimestre 2025.





Valeurs associées STELLANTIS 11,74 EUR MIL -3,72%