Stellantis-Demande d'analyse approfondie au Brésil, FCA et PSA confiants

PARIS, 7 décembre (Reuters) - PSA PEUP.PA et FCA FCHA.MI se sont déclaré confiants lundi de voir le Brésil confirmer son feu vert sans restriction à leur projet de fusion, malgré la demande d'analyse approfondie faite sur place. Début novembre, l'autorité de la concurrence brésilienne, le Conseil administratif de défense économique (CADE), avait donné son feu vert à l'opération devant donner naissance au groupe Stellantis. En droit brésilien, ce feu vert devait devenir définitif quinze jours plus tard. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -0.65% PEUGEOT Euronext Paris -0.82%