Stellantis : décroche soudain de -8%, vers 5,99E

Stellantis décroche soudain de -7%, vers 5,99E, effaçant tous ses gains depuis le 30 avril.
Sous 5,95E, le titre s'exposerait à une rechute au contact du plancher long terme des 5,53E du 20 mars dernier.
Stellantis décroche soudain de -7%, vers 5,99E, effaçant tous ses gains depuis le 30 avril.
Sous 5,95E, le titre s'exposerait à une rechute au contact du plancher long terme des 5,53E du 20 mars dernier.
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