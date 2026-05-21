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Stellantis : décroche soudain de -8%, vers 5,99E
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 13:52

Stellantis décroche soudain de -7%, vers 5,99E, effaçant tous ses gains depuis le 30 avril.

Sous 5,95E, le titre s'exposerait à une rechute au contact du plancher long terme des 5,53E du 20 mars dernier.

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