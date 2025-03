Stellantis : décroche de -3,5% vers 11,205E information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 12:14









(CercleFinance.com) - Stellantis met fin à une série de 4 hausses consécutives (jusque vers 11,62E) et décroche de -3,5% vers 11,205E (ex-plancher du 6 juillet 2022), revenant à 3% de son plancher des 10,95E du 4 mars en intraday ou du 13 mars en clôture.

Le scénario d'un triple-creux reste probable mais on ne peut exclure l'amorce d'une nouvelle vague de baisse en direction de 10E, puis 9,35E (ex-plancher du 10/12/2018, ex-sommet du 15/09/2020).





Valeurs associées STELLANTIS 11,262 EUR MIL -3,08%