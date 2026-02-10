Stellantis dans le vert malgré l'abaissement de sa note par Moody's
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 13:52
L'agence de notation a décidé de réduire la note du constructeur automobile multi-marques à Baa3, avec une perspective stable. Cette décision est liée aux résultats préliminaires du groupe dévoilés vendredi dernier. Stellantis a principalement révisé à la baisse sa rentabilité et ses flux de trésorerie pour 2025 et après.
Le groupe a également fait part de charges exceptionnelles d'environ 22 milliards d'euros au second semestre, qui reflètent un changement stratégique.
Valeurs associées
|6,284 EUR
|MIL
|+2,33%
