Stellantis continue de remanier ses équipes dirigeantes en Europe

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le géant automobile Stellantis a annoncé lundi plusieurs changements dans son état-major en Europe à compter du 1er septembre, concrétisant sa nouvelle stratégie de hiérarchisation des 14 marques de son portefeuille.

Après près de six ans comme directeur marketing monde de Renault Group, Arnaud Belloni revient chez Stellantis pour diriger les marques italiennes Fiat, Abarth et Lancia et assurer la direction du marketing pour l'Europe.

M. Belloni avait déjà passé 16 ans à diriger la stratégie marketing des marques italiennes et françaises de Stellantis, avant de rejoindre le constructeur au losange en novembre 2020.

Il doit succéder à Olivier François, qui "continuera à accompagner Stellantis en tant que conseiller stratégique", précise le groupe automobile dans un communiqué.

Pour les marques françaises, Xavier Peugeot, membre de la huitième génération de la dynastie fondatrice du constructeur au lion, cède la direction de la marque DS Automobiles, désormais revenue dans le giron de Citroën.

M. Peugeot a été nommé à la tête de Jeep en Europe, afin de "renforcer le développement de la marque" sur le Vieux Continent, peut-on lire dans le communiqué de Stellantis.

La responsabilité de la marque DS Automobiles échoit à partir du 1er septembre au directeur général de Citroën, Xavier Chardon.

"Ces nominations marquent une nouvelle étape importante dans l'accélération du déploiement de notre plan stratégique", souligne Emanuele Cappellano, directeur général des activités européennes de Stellantis, cité dans le communiqué.

Elles "clarifient le positionnement de Lancia et DS Automobiles en tant que marques spécialisées, tout en préservant leur identité propre et en renforçant leur intégration avec Fiat et Citroën, respectivement", ajoute-t-il.

Un an après son arrivée aux commandes de Stellantis, Antonio Filosa a annoncé en mai dernier un plan stratégique pour redresser la barre après les pertes colossales de 2025.

Ce plan d'investissements de 60 milliards d'euros sur cinq ans est axé sur les quatre marques prioritaires Jeep, Ram, Peugeot et Fiat.

Cinq autres marques ont un statut "régional" (Chrysler, Dodge, Citroën, Opel et Alfa Romeo) tandis que le pilotage de DS Automobiles et Lancia, labellisées "marques de spécialité", est assuré respectivement par Citroën et Fiat.