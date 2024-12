Stellantis : construction d'une usine de batteries lithium-fer-phosphate en Espagne avec CATL

(AOF) - Stellantis et CATL ont conclu un accord pour investir jusqu’à 4,1 milliards d’euros dans la création d’une coentreprise à parité pour la construction, à grande échelle, d’une usine européenne de batteries lithium-fer-phosphate (LFP) sur le site de Saragosse, en Espagne. Prévue pour débuter sa production d’ici la fin 2026 sur le site du constructeur automobile à Saragosse, l’usine pourrait atteindre une capacité allant jusqu’à 50 GWh, en fonction de l’évolution du marché électrique en Europe et du soutien continu des autorités espagnoles et de l’Union européenne.

La coentreprise permettra à Stellantis "de proposer davantage de voitures particulières, de crossovers et de SUV électriques de qualité, durables et abordables dans les segments B et C, avec des autonomies intermédiaires".

La transaction devrait être finalisée au cours de l'année 2025, sous réserve des conditions réglementaires habituelles.

