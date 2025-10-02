Stellantis confirme son leadership sur le marché hexagonal
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 12:41
Stellantis annonce avoir maintenu sa première place en France sur les segments Voitures Particulières (VP) et Véhicules Utilitaires Légers (VUL) au cours des neuf premiers mois de 2025, avec plus de 29% de parts de marché cumulées. Le groupe conserve aussi son leadership sur les motorisations électrifiées, où il dépasse 28% de parts, et sur le 100% électrique avec près de 24%.
Sa division Pro One domine toujours les VUL avec 39,5% de parts de marché, malgré un repli de -8,2% par rapport à 2024, et reste leader sur l'électrique.
Côté marques, Peugeot gagne 0,6 point sur VP+VUL et occupe 26,2% du marché hybride B2B avec quatre modèles (208, 3008, 2008, 308) dans le top 5.
Citroën atteint 8,12% de parts VP+VUL et reste 3e en électrique grâce à la ë-C3. DS se maintient à 0,94% du marché premium VP depuis le début de l'année, avec 1310 immatriculations en septembre.
Jeep affiche 0,63% de parts VP YTD et une part électrique de 21,3% grâce à l'Avenger, contre 18,2% pour la moyenne du marché. Alfa Romeo progresse de 54% depuis janvier, et place le Junior en tête du segment B-SUV premium, avec 34% des immatriculations en version électrique.
Leapmotor atteint un record mensuel de plus de 430 immatriculations en septembre, doublant son niveau d'août.
Selon Xavier Duchemin, directeur de Stellantis France, la dynamique reste positive avec un carnet de commandes soutenu et l'arrivée de nouveaux modèles, dont la Leapmotor B10 livrée en septembre, comme relais de croissance.
Valeurs associées
|8,727 EUR
|MIL
|+7,21%
