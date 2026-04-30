Stellantis chute en Bourse, le T1 ne rassure pas sur la vitesse du redressement

(Actualisé avec précisions, cours, commentaire)

Stellantis STLAM.MI a ouvert en forte baisse jeudi à la Bourse de Milan, ses résultats du premier trimestre, bien qu'en partie supérieurs aux attentes, n'ayant pas rassuré les investisseurs sur l'ampleur et la rapidité du redressement engagé par le quatrième constructeur automobile mondial.

Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA a publié un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes, un bénéfice opérationnel courant bien supérieur et annoncé avoir renoué avec un bénéfice net sur les trois premiers mois de l'année.

Mais bien que fortement réduite par rapport à l'hémorragie de trois milliards d'euros du premier trimestre 2025, ses free cash flow industriels sont restés dans le rouge, à hauteur de -1,9 milliard d'euros.

"Les FCF ont également été plus négatifs que prévu", souligne Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo-BHF. "Nous conservons une attitude prudente avant la journée investisseurs prévue pour le 21 mai (...) La publication du T1 confirme dans son ensemble qu'il faudra du temps pour que le redressement se matérialise et peut doucher l'espoir d'un rebond accéléré."

Plusieurs analystes regrettent ainsi que le constructeur automobile franco-italo-américain n'ait pas relevé ses prévisions annuelles bien qu'il ait dépassé plusieurs fois le consensus, et qu'il n'anticipe pas de free cash flow positif avant 2027.

Stellantis vise toujours en 2026 une croissance dans le milieu d'une fourchette à un chiffre de son chiffre d'affaires, une marge opérationnelle dans le bas d'une fourchette à un chiffre et une amélioration de ses free cash flows industriels.

REMBOURSEMENT DE DROITS DE DOUANE US EN VUE

Le groupe, qui publie des résultats financiers complets pour chaque trimestre pour la première fois, a dégagé au premier trimestre un bénéfice net de 377 millions d'euros, contre une perte de 387 millions un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires a progressé de 6% à 38,1 milliards d'euros, en ligne avec un consensus d'analystes de 38,2 milliards, selon un calcul de Reuters, tandis le bénéfice opérationnel courant a presque triplé à 960 millions d'euros, contre 568 millions attendus par les analystes.

Ce résultat donne une marge opérationnelle de 2,5%, contre 0,9% sur le trimestre identique de 2025.

"Alors que nous instaurons un reporting trimestriel de nos résultats financiers, les trois premiers mois de 2026 reflètent les premiers résultats des actions engagées pour ramener Stellantis sur une trajectoire de croissance durable et rentable", a commenté le directeur général Antonio Filosa, cité dans un communiqué.

Confronté à plusieurs problèmes de qualité, sur des moteurs notamment, et contraint de revoir à la baisse ses ambitions dans l'électrique au prix de charges massives, Stellantis a vu sa marge opérationnelle fortement augmenter en Amérique du Nord, historiquement son marché le plus rentable.

Il a bénéficié aussi de la perspective d'un remboursement de droits de douane aux Etats-Unis se soldant par un ajustement positif de 400 millions d'euros.

En Europe, les baisses de prix de l'an dernier pour relancer les volumes ont en revanche quasi-effacé la marge opérationnelle sur le trimestre, mais Stellantis s'est félicité de sa stratégie de diversification de son offre de motorisations - BEV, hybrides et ICE - qui a soutenu la croissance.

Le groupe a notamment lancé une Fiat Grande Panda essence, tandis que la petite Leapmotor T03 électrique a également contribué à la hausse de 12% des livraisons observée sur le trimestre.

(Reportage Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari à Milan, édité par Blandine Hénault)