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Stellantis : chute de -9%, vers 5,95E, referme le 'gap' 6,094E du 1er avril
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:44

Stellantis chute de -9%, vers 5,95E, referme le 'gap' 6,094E du 1er avril, après des résultats au premier trimestre moins bons que prévus (377MnsE de profit contre 387 attendu) : le prochain objectif sera le retracement de l'ex-plancher des 5,73E du 6 février, voir du plancher annuel des 5,426E du 23 mars à l'ouverture.

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