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Stellantis, Bolt et Grand Paris veulent lancer des services de mobilité autonome dès 2028
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 13:36

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Stellantis STLAM.MI , l'entreprise estonienne de VTC Bolt et la région Île-de-France prévoient de lancer un programme de conduite autonome dans la capitale française en 2028, en utilisant des véhicules du constructeur franco-italo-américain, ont-elles annoncé vendredi dans un communiqué commun.

Ce programme pilote, soumis à l’initiative ADACities de la Commission européenne, permettra d'évaluer les lacunes des services de transport existants, dans le but de lancer une exploitation commerciale en Île-de-France d'ici 2030, ont précisé les trois parties.

Les premiers déploiements sont prévus dans cinq communes du nord-ouest de la région parisienne.

"Cette expérimentation contribuera également à éclairer la décision publique et définir les conditions d’un éventuel déploiement à plus grande échelle", a déclaré Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris.

Le groupe chinois Pony.ai PONY.O , spécialisé dans les technologies de conduite autonome, est un fournisseur potentiel de cette technologie

Stellantis et Bolt avait annoncé en décembre 2025 un partenariat pour développer et déployer conjointement des véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour leurs activités commerciales en Europe.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Danny Callaghan, édité par Augustin Turpin)

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