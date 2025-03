Stellantis : bascule sous les 11,5E après les 'tarifs' Trump information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - L'assouplissement des règles sur la décarbonation en Europe est malheureusement occulté par l'annonce de la hausse des tarifs douaniers par Trump.

Stellantis bascule sous les 11,5E et pourrait s'enfoncer en direction de l'ultime support des 11,25E du 6 juillet 2022... et en cas d'enfoncement, ce serait la chute sans filet jusque vers 9E, ex-résistance de la mi-septembre 2020.





Valeurs associées STELLANTIS 11,46 EUR MIL -7,02%