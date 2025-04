Stellantis: baisse de 14 % du CA trimestriel à 35,8 MdsE information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 09:44









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé un chiffre d'affaires net de 35,8 milliards d'euros pour le premier trimestre 2025 en baisse de 14 % par rapport au premier trimestre 2024.



'Cette baisse est principalement due à un volume plus faible, à une répartition régionale défavorable et à la normalisation des prix' indique le groupe.



Les livraisons consolidées se sont élevées à 1 217 000 unités pour les trois mois, soit une baisse de 9 % par rapport à la même période en 2024.



'La réduction des livraisons est principalement due à une baisse de la production en Amérique du Nord, résultant de congés prolongés en janvier, ainsi qu'à l'impact de la transition vers les nouveaux produits et à la diminution du marché des véhicules utilitaires légers en Europe élargie' précise le groupe.



L'entreprise suspend ses prévisions financières pour 2025 en raison des incertitudes liées aux tarifs douaniers.



'Le processus de nomination du nouveau directeur général permanent est en cours et sera achevé au cours du premier semestre 2025' précise le groupe dans son communiqué.





STELLANTIS 8,429 EUR MIL +1,54%