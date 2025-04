Stellantis: aux côtés de Valeo pour favoriser la circularité information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 18:30









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon Rematec d'Amsterdam, Stellantis et Valeo ont annoncé le renforcement de leur partenariat en faveur de l'économie circulaire.



Les partenaires ont ainsi lancé le premier projecteur à LED et le premier écran d'affichage remanufacturés en Europe.



Les deux groupes disent être 'déterminées à prolonger la durée de vie des produits sans compromettre la qualité, tout en réduisant déchets, consommation de ressources et empreinte carbone, et en générant de la valeur financière'.



Stellantis prévoit d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038 - une date fixée à 2050 chez Valeo.



Le remanufacturing, qui consiste à restaurer des pièces usagées à leurs performances d'origine, est au coeur de leurs stratégies durables.





