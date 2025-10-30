Stellantis augmente son chiffre d'affaires de 13 % au troisième trimestre et confirme ses prévisions pour le second semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile Stellantis STLA.MI a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires avait augmenté de 13% en glissement annuel au troisième trimestre pour atteindre 37,2 milliards d'euros (43,4 milliards de dollars), principalement grâce à ses principaux marchés en Amérique du Nord et en Europe.

Ce résultat est conforme à un sondage d'analystes Reuters.

Le groupe franco-italo-américain a confirmé ses prévisions d'augmentation du chiffre d'affaires net et de génération de flux de trésorerie au second semestre, ainsi que d'une marge de résultat d'exploitation ajusté à un chiffre pour la période.

Il a indiqué que la société s'attendait à enregistrer des charges au cours du second semestre en raison de changements apportés à ses plans stratégiques et de produits ainsi que d'une révision de son processus d'estimation des garanties, mais que ces charges ne devraient pas avoir d'impact sur les prévisions.

Les prévisions pour le second semestre, cependant, ne supposent aucune perturbation ou pénurie dans le scénario actuel de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Stellantis, alors que l'industrie mondiale est aux prises avec une pénurie croissante d'approvisionnement en semi-conducteurs liée à la société néerlandaise Nexperia.

(1 dollar = 0,8575 euro)