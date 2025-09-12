Stellantis arrête le développement du pick-up électrique Ram 1500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Stellantis abandonne son pick-up électrique Ram 1500, citant la faible demande pour les camions électriques de grande taille, a déclaré la société vendredi.

"Alors que la demande de camions électriques à batterie de grande taille ralentit en Amérique du Nord, Stellantis

STLAM.MI réévalue sa stratégie de produit et abandonne le développement d'un pick-up BEV de grande taille", a déclaré un porte-parole de l'entreprise. Les constructeurs automobiles des États-Unis ont réduit leurs projets de véhicules électriques au cours de l'année écoulée, une tendance qui devrait s'accélérer avec l'évaporation des aides fédérales pour les modèles alimentés par des batteries. Les pick-up électriques de grande taille sont devenus un segment particulièrement difficile pour les constructeurs automobiles, car les ventes de véhicules tels que le Ford F.N F-150 Lightning, le Rivian RIVN.O R1T et le Tesla TSLA.O Cybertruck ont été plus lentes que prévu. Les conducteurs de camionnettes se sont accrochés à leurs modèles à moteur à essence en raison des préoccupations concernant le remorquage ou l'autonomie des modèles électriques. Le pick-up Stellantis a été retardé l'année dernière par l'ancienne directrice générale Carlos Tavares, qui a déclaré que le constructeur automobile avait besoin de plus de temps pour s'assurer que le produit répondait à ses normes de qualité. Le constructeur franco-italo-américain a nommé une nouvelle directrice générale, Antonio Filosa, en mai .

Stellantis a déclaré qu'elle allait également renommer son pick-up électrique à autonomie étendue, anciennement appelé Ram 1500 Ramcharger, en Ram 1500 REV.