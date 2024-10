Stellantis annonce une baisse de 20% de ses facturations au 3e trimestre

(AOF) - Stellantis initie la publication de l’estimation de ses facturations sortie d’usine consolidées pour le trimestre : les données publiées correspondent aux volumes de véhicules livrés au réseau et aux ventes flottes, et détermine directement la reconnaissance du revenu. Les facturations pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024 ont été d’environ 1,14 million d’unités, soit 20% de moins que pour la même période en 2023. La baisse des facturations a été plus sévère que celle des ventes à client final sous-jacentes qui ont reculé de 15 % au cours de la période.

Stellantis impute cette baisse des ventes aux "impacts temporaires liés à la transition du portefeuille de produits" et aux "initiatives de réduction des stocks des concessionnaires".

Le constructeur précise que les facturation sortie d'usine consolidées "ne comprennent que les facturations effectuées par les filiales consolidées de la société" et sont "des véhicules neufs facturés à des tiers", concessionnaires/importateurs ou clients finaux. Ces chiffres "ne sont pas audités et peuvent être ajustés" et les chiffres définitifs seront fournis dans le rapport officiel sur le chiffre d'affaires et les facturations.

