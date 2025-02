Stellantis: Alain Favey est nommé CEO de Peugeot information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 16:16









(CercleFinance.com) - Alain Favey est nommé Chief Executive Officer of Peugeot sous la responsabilité de Jean-Philippe Imparato, Enlarged Europe Chief Operating Officer, Stellantis.



Alain Favey a passé les 20 premières années de sa carrière au sein du Groupe PSA, où il a dirigé la marque Citroen au Danemark, Belux, Royaume-Uni, Italie, puis en France. En 2009, il rejoint le groupe Volkswagen AG, où il occupera plusieurs fonctions internationales chez Porsche Holding, Skoda et Bentley. Depuis juin 2023, il était CEO Europcar Mobility.



Alain Favey rejoint le groupe Stellantis pour prendre la Direction de la Marque Peugeot dès le 3 février 2025.



' Rejoindre le Groupe Stellantis est en quelque sorte un retour aux sources, avec un défi tout particulièrement excitant. Nous sommes à un tournant technologique et sociétal dans notre rapport à l'automobile et la Marque Peugeot, par sa créativité et son innovation est pour moi un acteur majeur de cette évolution.'





