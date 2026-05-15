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Stellantis: Accord avec Dongfeng pour produire des véhicules Peugeot et Jeep en Chine
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 07:54

Salon Auto China à Pékin

Salon Auto China à Pékin

Stellantis a ‌annoncé vendredi la signature d’un accord de coopération ​stratégique avec le groupe public chinois Dongfeng renforçant leur coentreprise en vue de produire des ​véhicules des marques Peugeot et Jeep en Chine.

"Le projet ​représente un investissement combiné de ⁠plus de 8 milliards de yuans chinois (environ ‌1 milliard d’euros), dont la contribution de Stellantis est estimée à environ ​130 millions ‌d’euros", selon un communiqué du constructeur ⁠franco-italo-américain.

D'après l'accord, la coentreprise Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd (DPCA) produira deux nouveaux véhicules à ⁠énergie nouvelle de ‌la marque Peugeot dans son usine ⁠de Wuhan, à partir de 2027.

Deux ‌véhicules à énergies nouvelles tout-terrain de ⁠la marque Jeep seront également produits pour ⁠les marchés ‌globaux dans l'usine de Whuan à partir de ​2027.

Peugeot a dévoilé ‌en avril des concept-cars destinés à la Chine ainsi qu’à l’exportation ​lors du Salon de l’automobile de Pékin 2026,

Cet acccord marque un nouvel ⁠élan industriel du constructeur sur le plus grand marché automobile mondial après des années de ventes faibles et de restructuration.

(Rédigé par Preetika Parashuraman à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
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