Stellantis accélère avec le lancement de la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions

(AOF) - Stellantis (+1,37% à 20,67 euros) affiche ce jeudi une des plus fortes hausses du CAC après l’annonce d’un accord de rachat d’actions avec une société d’investissement qui réalisera ses décisions d’achat de manière indépendante du groupe. Cet accord concerne la deuxième tranche de son programme de rachat d’un montant maximum de 3 milliards d’euros annoncé mi-février : elle débutera le 23 mai 2024 et se terminera au plus tard le 30 août 2024. L'accord conclu couvrira un montant maximum de 1 milliard d’euros.

Stellantis envisage d'annuler les actions ordinaires acquises dans le cadre de son programme de rachat d'actions à l'exception d'une partie pouvant atteindre jusqu'à 0,5 milliard d'euros qui seront utilisées pour la rémunération basée sur les plans d'actions et les plans d'achat d'actions pour les employés. Cela devrait permettre de "soutenir les bénéfices d'un élargissement et d'un renforcement de la culture d'actionnariat de nos équipes, tout en évitant la dilution des actionnaires existants".

Le constructeur précise que le programme de rachat d'actions ordinaires sera mis en œuvre sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 16 avril 2024, qui pourra être renouvelée ou étendue, jusqu'à un maximum de 10 % du capital social de la société. Le prix d'achat par action ordinaire ne dépassera pas un montant égal à 110 % du prix de marché des actions sur le NYSE, Euronext Milan ou Euronext Paris, selon le cas.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.