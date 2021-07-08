Stellantis a les ressources financières pour réussir sa transition-CFO
Reuters•08/07/2021 à 17:09
8 juillet (Reuters) -
* STELLANTIS-LA MARQUE OPEL SERA LANCEE EN CHINE AVEC UNE OFFRE 100% ELECTRIQUE, SERA TOTALEMENT ELECTRIQUE EN EUROPE EN 2028-DIRECTEUR MARQUE OPEL
* STELLANTIS-LA MARQUE AMERICAINE DODGE LANCERA EN 2024 LA PREMIÈRE "MUSCLE CAR" A BATTERIE ELECTRIQUE-DIRIGEANT
* STELLANTIS-45% DES VENTES DE VEHICULES ELECTRIFIES SONT DES VERSIONS HAUT DE GAMME, SOUTENANT LA STRATEGIE DE TRANSITION ENERGÉTIQUE DU GROUPE-DIRECTRICE PEUGEOT
* STELLANTIS-LES PREMIERS FOURGONS RAM A PILE A COMBUSTIBLE SERONT DISPONIBLES AUX USA D'ICI LA FIN 2021-DIRIGEANT
* STELLANTIS-ABARTH PASSERA AU TOUT ELECTRIQUE EN 2024, DEVENANT LA PREMIERE DES 14 MARQUES DU GROUPE A FAIRE LE SAUT-DIR MARQUE FIAT
* STELLANTIS PROPOSERA EN TOUT 55 VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES EN EUROPE ET AUX USA D'ICI 2025-CFO
* STELLANTIS DISPOSE DES RESSOURCES FINANCIERES POUR REUSSIR CETTE TRANSITION, CELLES-CI SONT LARGEMENT AU BILAN-CFO
* "STELLANTIS EST DEJA DANS LA COURSE, LE GROUPE AURA CETTE ANNEE ENTRE 30 ET 40 VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES EN VENTE-TAVARES
Pour plus de détails, cliquez sur [ ]
(Reporting By Gilles Guillaume)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|-3.18%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer