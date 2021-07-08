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Stellantis a les ressources financières pour réussir sa transition-CFO
Reuters08/07/2021 à 17:09

8 juillet (Reuters) -

* STELLANTIS-LA MARQUE OPEL SERA LANCEE EN CHINE AVEC UNE OFFRE 100% ELECTRIQUE, SERA TOTALEMENT ELECTRIQUE EN EUROPE EN 2028-DIRECTEUR MARQUE OPEL

* STELLANTIS-LA MARQUE AMERICAINE DODGE LANCERA EN 2024 LA PREMIÈRE "MUSCLE CAR" A BATTERIE ELECTRIQUE-DIRIGEANT

* STELLANTIS-45% DES VENTES DE VEHICULES ELECTRIFIES SONT DES VERSIONS HAUT DE GAMME, SOUTENANT LA STRATEGIE DE TRANSITION ENERGÉTIQUE DU GROUPE-DIRECTRICE PEUGEOT

* STELLANTIS-LES PREMIERS FOURGONS RAM A PILE A COMBUSTIBLE SERONT DISPONIBLES AUX USA D'ICI LA FIN 2021-DIRIGEANT

* STELLANTIS-ABARTH PASSERA AU TOUT ELECTRIQUE EN 2024, DEVENANT LA PREMIERE DES 14 MARQUES DU GROUPE A FAIRE LE SAUT-DIR MARQUE FIAT

* STELLANTIS PROPOSERA EN TOUT 55 VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES EN EUROPE ET AUX USA D'ICI 2025-CFO

* STELLANTIS DISPOSE DES RESSOURCES FINANCIERES POUR REUSSIR CETTE TRANSITION, CELLES-CI SONT LARGEMENT AU BILAN-CFO

* "STELLANTIS EST DEJA DANS LA COURSE, LE GROUPE AURA CETTE ANNEE ENTRE 30 ET 40 VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES EN VENTE-TAVARES

Pour plus de détails, cliquez sur [ ]

(Reporting By Gilles Guillaume)

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