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Stellantis a légèrement progressé, sa stratégie de 70 milliards de dollars ayant reçu un premier soutien
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 mai - ** Les actions de Stellantis STLAM.MI , cotées à la Bourse de Milan, ont progressé de 2 % après que le constructeur automobile franco-italien a présenté jeudi une stratégie de 60 milliards d'euros (70 milliards de dollars) axée sur de nouveaux partenariats, ses marques phares et une meilleure utilisation de ses capacités excédentaires

** Ce plan quinquennal, qui prévoit 60 nouveaux modèles d'ici 2030, s'est accompagné de l'annonce de partenariats avec les constructeurs automobiles chinois Leapmotor 9863.HK et Dongfeng 600006.SS , ainsi que d'une coopération avec Tata Motors TAMO.NS et Qualcomm QCOM.O

** "Nous pensons que se concentrer sur le renouvellement de la gamme de produits et la réduction des coûts constitue la base adéquate pour le plan quinquennal", indique la société de courtage Equita

** Le groupe automobile a confirmé une réorientation stratégique cohérente et pragmatique, avec une trajectoire financière à moyen terme claire et des objectifs crédibles, ajoute Intermonte

** "Stellantis a une compréhension approfondie de sa stratégie produit et a bien mené sa journée des marchés de capitaux", indique Citi, tout en ajoutant que les investisseurs resteront craintifs face à des vents contraires structurels "évidents"

** Equita et Intermonte indiquent également que les investisseurs resteront attentifs à la mise en œuvre et à la rapidité du redressement

($1 = 0,8613 euro)

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1 commentaire

  • 11:55

    60 nouveaux modeles en 4 ans, j'imagine la top qualité ! je roule en twingo essence, 185k kms, jamais un souci, c'est pas demain que je vais prendre une élec pigeot/chinoise

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