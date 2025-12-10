 Aller au contenu principal
Stellantis a acheté pour plus de 7 milliards d'euros à des fournisseurs italiens cette année, selon son directeur général
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI devrait terminer l'année avec des achats auprès de fournisseurs italiens d'une valeur de plus de sept milliards d'euros (8,1 milliards de dollars), contre un plan initial de six milliards d'euros, a déclaré mercredi le directeur général du constructeur automobile, Antonio Filosa.

M. Filosa s'est exprimé lors de l'assemblée générale annuelle de l'Anfia, le groupe de pression des fabricants de pièces automobiles italiens.

(1 dollar = 0,8595 euro)

