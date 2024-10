Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : -5% et nouveau plancher annuel à 11,60E information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Stellantis chute de -5%, enfonce le récent support des 11,90E et inscrit un nouveau plancher annuel à 11,60E : le titre risque maintenant de rejoindre le plancher des 11,20E du 6 juillet 2022.

Mais à moyen terme, c'est plutôt le seuil des 10 puis des 9,80E qui constituerait le principal point d'appui moyen terme.





Valeurs associées STELLANTIS 11,86 EUR MIL -2,77%