Stellantis: 406 millions de dollars investis au Michigan

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'investir plus de 406 millions de dollars au sein de trois de ses usines du Michigan dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie 'multi-énergie'.



Le groupe automobile explique que l'accélération de la modernisation du site d'assemblage de Sterling Heights, qui fera à lui seul l'objet d'une enveloppe de 235,5 millions de dollars, va lui permettre de lancer son pick-up Ram 1500 en version électrique à batterie et version électrique à autonomie étendue, aux côtés du modèle à moteur thermique.



L'usine de Warren Trucks sera, quant à elle, chargée de produire la future Jeep Wagoneer électrique, l'un des quatre modèles électriques Jeep devant être lancés d'ici fin 2025, cette fois dans le cadre d'un investissement d'environ 97,6 millions de dollars.



Enfin, l'investissement de plus de 73 millions de dollars destiné à l'usine de Dundee Engine viendra soutenir la production de supports de batteries et l'usinage de traverses en complément de l'assemblage des moteurs à essence.



La production de ces nouveaux composants démarrera en 2024, puis en 2026.





