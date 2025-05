Stellantis : +4%, se hisse vers 8,61E information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 13:18









(CercleFinance.com) - Stellantis poursuit le rebond amorcé sur 7,6E (double test des 7,65/7,7E les 11 et 22 avril) et avec un gain supplémentaire de +4%, se hisse vers 8,61E.

Les résistance des 8,33E des 15 avril et 5 mai étant franchie, le prochain objectif pourrait se situer vers 9,37E ('gap' du 3 avril) puis 10,25E (palier de soutien des 31 mars au 2 avril).







