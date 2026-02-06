 Aller au contenu principal
Stellantis : -24%, ramené sur ses niveaux du 15 mai 2020
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:32

La construction de véhicule électrique s'avère une catastrophe industrielle et commerciale comme le constructeur n'en a pas connu en 1 siècle, avec le passage d'une provision/dépréciation de -26,5MdsE équivalente à la capitalisation boursière de Stellantis (d'avant le krach de ce 6 février).
Stellantis qui se désintègre de -24% vers 6,25E voit son cours ramené sur ses niveaux du 15 mai 2020 : le prochain support se situe vers 5,80E et remonte au plancher testé le 27 juin 2016.

