Stellantis : -24%, ramené sur ses niveaux du 15 mai 2020
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:32
Stellantis qui se désintègre de -24% vers 6,25E voit son cours ramené sur ses niveaux du 15 mai 2020 : le prochain support se situe vers 5,80E et remonte au plancher testé le 27 juin 2016.
Valeurs associées
|6,292 EUR
|MIL
|-22,96%
A lire aussi
-
Agenouillé dans la neige, le jeune conscrit tire entre deux arbres le fil qui, s'il est rompu, déclenchera la charge explosive dissimulée vingt mètres plus loin: à peine sortie du traité les interdisant, l'armée finlandaise s'entraîne à poser des mines antipersonnels, ... Lire la suite
-
Trafic de drogue, énergies propres... : l'UE annonce une coopération de plusieurs millions d'euros avec la Bolivie
Depuis l'arrivée au pouvoir du président bolivien Rodrigo Paz en novembre dernier, les relations avec l'Europe et les Etats-Unis sont redevenues une priorité. Une "nouvelle phase". Une délégation de l'Union européenne a annoncé un programme de coopération de plusieurs ... Lire la suite
-
Après trois échecs successifs, il veut croire que cette année sera la bonne. A 67 ans, Shafiqur Rahman est reparti en quête d'un siège pour les législatives du 12 février au Bangladesh, sous les couleurs d'un parti islamiste en pleine renaissance depuis la révolte ... Lire la suite
-
Tout retard de l'Union européenne dans l'adoption de l'euro numérique, version digitale de l'argent détenue en espèces, exposerait le Vieux-Continent aux acteurs "big tech non-européens", a averti vendredi un haut responsable de la Banque centrale européenne. L'italien ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer