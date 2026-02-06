Danone rappelle de nouveaux lots de lait infantile au Royaume-Uni et en Espagne notamment

Le géant agro-alimentaire Danone a élargi ses rappels de lait infantile pour inclure de nouveaux lots au Royaume-Uni et en Espagne

Le géant agro-alimentaire Danone a élargi ses rappels de lait infantile pour inclure de nouveaux lots au Royaume-Uni et en Espagne, ont indiqué vendredi les agences alimentaires des pays concernés, tandis que des lots en Croatie et en Slovénie sont également touchés.

L'agence de sécurité alimentaire britannique a annoncé le retrait de lots des marques d'Aptamil et de Cow&Gate "car la toxine cereulide pourrait être y être présente".

Elle souligne que ce rappel d'une quinzaine de lots différents, avec des dates de péremption différentes, constitue une "extension" d'un premier rappel daté du 23 janvier.

De son côté, l'Agence espagnole de sécurité alimentaire et de la nutrition (Aesan) a indiqué étendre "l'alerte" du 24 janvier "pour la possible présence de céréulide dans des préparations infantiles en provenance d'Irlande des marques Almiron et Blédina", deux marques du groupe Danone.

"En vertu du principe de précaution, l’entreprise fabricante a décidé de retirer de nouveaux produits et lots. Ces produits sont en cours de retrait des circuits de commercialisation. Il est recommandé aux personnes qui ont à leur domicile les produits visés par cette alerte de s’abstenir de les consommer", poursuit-elle.

Des lots de laits infantiles produits par Danone en Allemagne ont également été rappelés en Croatie et en Slovénie, selon des notifications officielles recensées par la plateforme européenne RASFF.

En nombre de lots, les rappels effectués depuis jeudi sont sensiblement plus élevés que les rappels annoncés par différents industriels depuis la mi-janvier, selon des données compilées par l'AFP.

Les annonces des agences britannique et espagnole interviennent au lendemain de rappels de lait infantile en France et dans plusieurs autres pays européens, après la mise à jour par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) de ses recommandations concernant le seuil toléré de céréulide dans les préparations, une toxine pouvant provoquer diarrhées, nausée et vomissements.

Le géant agroalimentaire français n'a pas répondu dans l'immédiat à des demandes de l'AFP concernant la liste des pays concernés par des rappels après la mise à jour des recommandations de l'Efsa, ni sur le nombre de lots et de boîtes concernés.

La céréulide, produite par certaines bactéries, a été détectée dans une huile riche en acide arachidonique produite par l'industriel chinois Cabio Biotech, fournisseur de plusieurs géants de l'agroalimentaire.

Depuis décembre, Nestlé, Danone et Lactalis, ainsi que de plus petits acteurs de ce marché en pleine croissance, ont procédé à de multiples rappels, concernant plus de 60 pays.

La taille des lots retirés peut varier d'un industriel à l'autre ou selon les commandes reçues par ces derniers. Les géants de l'agroalimentaire ne communiquent pas sur le nombre de boîtes concernées.

Des enquêtes pénales ont été ouvertes en France, notamment à Bordeaux et Angers, après la mort de deux nourrissons ayant consommé des laits Nestlé rappelés, mais elles n'ont pas établi de lien direct à ce stade.

Cinq autres nourrissons ont pour l'heure été hospitalisés en France après avoir consommé des laits infantiles concernés par les rappels et sont depuis tous sortis de l'hôpital, les autorités sanitaires rappelant qu'aucun lien direct n'était établi à ce stade avec cette toxine.

Après l'annonce de rappels élargis en France et dans plusieurs pays européens, Danone a dit jeudi vouloir "rassurer les parents".

"Nos formules infantiles sont sûres. Toutes les formules pour bébés de nos marques sont produites selon des normes strictes de sécurité des aliments et font l'objet de contrôles rigoureux avant de quitter nos usines", a assuré le géant français.