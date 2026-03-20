Stefan Hoops rejoint le directoire de Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 07:10
Stefan Hoops demeurera CEO de DWS et assumera en outre la responsabilité du pôle asset management au sein du directoire de Deutsche Bank. DWS demeure une entité juridique cotée distincte, dotée de sa propre stratégie, de sa direction et de sa gouvernance.
Pour DWS, cette nomination offre l'opportunité de renforcer sa représentation dans les processus décisionnels de son principal actionnaire. Elle reflète l'importance de la gestion d'actifs dans la stratégie de croissance ciblée de la banque.
Comme annoncé précédemment, l'établissement bancaire et le gestionnaire d'actifs allemands rappellent qu'ils entendent "tirer parti des capacités du groupe pour générer des opportunités de croissance rentables et ciblées".
Aux côtés du directoire de DWS, Stefan Hoops restera engagé à atteindre ses objectifs financiers à moyen terme, à savoir une croissance annuelle du BPA de 10 à 15% et un ratio coûts/revenus inférieur à 55% en 2027.
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