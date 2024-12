Stef: remporte un appel d'offres auprès de l'EdA information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - STEF annonce avoir avoir remporté un appel d'offres auprès de l'Économat des Armées (EdA) portant sur les prestations logistiques des vivres en métropole et les opérations internationales pour une durée de 9 ans.



Cette collaboration, commencée en 2005, inclut l'approvisionnement, la gestion des stocks et la distribution de denrées alimentaires et fournitures.



Ce contrat s'inscrit dans le programme de transformation de l'EdA, visant une chaîne logistique 'intégrée et performante'.



Les gammes de produits traitées se composent de denrées alimentaires en tri-températures (frais, surgelés, tempéré/sec) ainsi que de fournitures et matériels d'exploitation - tels que les produits d'entretien des locaux, hygiène.





