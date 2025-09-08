Stef: Oddo BHF ajuste sa cible, mais reste positif
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 09:50
L'analyste rappelle que les résultats du premier semestre 2025 de la semaine dernière ont été marqués par une très bonne dynamique commerciale, mais aussi par des évènements exceptionnels impactant fortement la rentabilité du logisticien.
Suite à la publication semestrielle et à la réunion d'analystes, le bureau d'études ajuste logiquement son scénario 2025, rehaussant légèrement son hypothèse de CA, mais réduisant ses attentes de ROC et de résultat net part du groupe.
Oddo BHF conserve en revanche un scénario plus positif sur 2026, restant convaincu du bon modèle économique du groupe (forte détention immobilière, maillage de plus en plus important à l'international) et que le levier sur les marges se matérialisera dès 2026.
Valeurs associées
|119,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,50%
