Stef : hausse de 10% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

Pour le dernier trimestre de l'année, le groupe Stef restera vigilant à l'évolution des différents indicateurs économiques dans tous ses pays d'implantation. Il sera particulièrement attentif à l'évolution de la pression fiscale en France et à ses conséquences associées.

Le transport routier de produits sous température dirigée est sensible à cette conjoncture : les entreprises qui composent le secteur doivent affronter des instabilités persistantes. Depuis plusieurs années, celles-ci doivent faire face à des hausses de charges répétées dans un contexte de contraction de l'activité.

(AOF) - Stef annonce un chiffre d’affaires de 1,22 milliards d’euros pour le troisième trimestre 2024, en progression de 10% (+4,4% à périmètre constant). En France, son chiffre d'affaires a augmenté de 3,8% (+4,3%) à 605,3 millions d'euros. Le groupe indique qu'il évolue dans un environnement incertain : l'inflation et le ralentissement économique, constatés dans la plupart des pays d'implantation du groupe entraînent une baisse de la consommation et de la demande de transport associée sur les achats de biens de consommation.

