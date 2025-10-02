 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 048,48
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stef finalise l'accord pour acquérir Christian Cavegn
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:52

Stef annonce la finalisation de l'accord portant sur l'acquisition de la société de transport alimentaire Christian Cavegn AG par sa filiale suisse. Les consultations d'usage ayant été menées à bien, cet accord est désormais définitivement conclu.

Le groupe de transport et de logistique du froid explique que l'opération donnera naissance à un nouvel ensemble avec une complémentarité géographique et d'offre de services, devenant une référence de la température dirigée du marché suisse.

Avec 450 collaborateurs, 400 véhicules moteurs et semi-remorques ainsi que 9 sites, Christian Cavegn est spécialisée dans le transport de produits alimentaires frais, surgelés et secs. Elle a développé une expertise particulière sur les marchés de la viande et du fromage.

Valeurs associées

STEF
120,0000 EUR Euronext Paris +0,84%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank