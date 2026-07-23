Stef : activité solide au 2e trimestre

STEF affiche un chiffre d'affaires de 1,417 milliard d'euros au 2e trimestre, en progression de 11% ( 9,6% à données comparables). Les ventes cumulées pour le premier semestre 2026 s'élève à 2,687 MdsEUR, en hausse de 8,6% ( 7,1% à données comparables).

Le spécialiste européen des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée explique que "la consommation alimentaire en Europe reste globalement stable en volume, les consommateurs demeurant attentifs à leurs dépenses.

En outre, le chiffre d'affaires du groupe progresse, porté par une dynamique équilibrée entre la France et l'International. Le mois de juin connaît une activité exceptionnelle avec un effet calendaire très positif.

Précisément, dans l'Hexagone, les activités Flux Frais maintiennent leurs volumes, soutenues par l'augmentation des flux de clients existants ainsi que par la contribution de nouveaux clients. Par ailleurs, les activités Surgelé poursuivent leur dynamique favorable avec une amélioration du taux de remplissage.

Les activités Foodservice et Supply Chain Frais connaissent une croissance soutenue, résultant de la montée en puissance de nouveaux clients.

Cette tendance favorable se confirme également pour les activités TSA, qui enregistrent une progression significative du chiffre d'affaires, directement liée à la mise en service opérationnelle d'un nouveau site de 36 000 m² en région Centre-Val de Loire.

En Belgique et aux Pays-Bas, les activités restent impactées par la concentration du secteur du retail ainsi que par un environnement économique contraint.

De leurs côtés, l'Espagne et le Portugal enregistrent une évolution de leurs chiffres d'affaires très positive. En Espagne, cette dynamique est portée par la hausse des volumes traités par les activités Surgelé, Frais et Retail ainsi que le renforcement des capacités avec la mise en service en 2026 des sites de San Augustin (Madrid) et de Sant Vicenç dels Horts (Barcelone).

Au Portugal, la croissance bénéficie de l'essor des flux internationaux ainsi que de la montée en puissance du site de Maia (Porto), opérationnel depuis fin 2025.

En Italie, la progression du chiffre d'affaires repose principalement sur une dynamique commerciale, qui allie la conquête de nouveaux clients dans le Foodservice et le développement des comptes existants.

Parallèlement, au Royaume-Uni, l'augmentation du chiffre d'affaires résulte d'une hausse généralisée des volumes et de l'exploitation du nouveau site de Peterborough, acquis en août 2025.

Enfin, en Suisse, la très forte évolution du chiffre d'affaires est due à l'acquisition de la société Christian Cavegn AG, complétée par l'arrivée de nouveaux clients et un effet change positif.